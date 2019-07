8 rokov po smrti Amy Winehouse: Drzý exmanžel - závislák chce dediť... Aha, koľko žiada!

Rodina Amy Winehouse si 23. júla so smútkom pripomenula výročie speváčkinej smrti. A potom prišla ďalšia rana! Jej exmanžel Blake Fielder-Civil chce podiel na dedičstve, hoci boli rozvedení už od roku 2009. V jednom rozhovore po jej smrti povedal, že ľutuje, že ju priviedol k heroínu, neskôr tvrdil, že istými závislosťami trpela už skôr, než ju stretol.

Zdroj: SITA

Teraz sa nijako neštíti nárokovať si na jej peniaze. Podľa zahraničných médií bez hanby požaduje 1 milión libier, čo je aktuálne približne čiastka vo výške 1 116 000 eur. Niektoré noviny dokonca prišli s tým, že okrem toho žiada aj akúsi rentu. Rodine speváčky podľa The Sun zdôvodnil svoju požiadavku tým, že podľa právnika je úplne relevantná, keďže počas ich vzťahu Amy vydala veľmi úspešné materiály.

Rodina je samozrejme touto požiadavkou zhnusená a rodičia, ktorí po Amy dedili, sú rozhodnutí nič mu nedávať. „Je to človek, ktorý minul veľa Aminých peňazí, kým boli spolu. Časť ich vzťahu strávil vo väzení a nepriniesol nič, len bolesť,” vyjadril sa rodinný známy. Blake dokonca dostal pri rozvode vysoké odškodné. „Povedať, že by bolo nevhodné, aby on profitoval z jej majetku, by bolo ešte dosť jemné,” dodal zástupca rodiny.

Keď Blaka s týmito informáciami novinári konfrontovali, odmietol čokoľvek komentovať.