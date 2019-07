VIDEO Rusi z trucu natočili vlastný seriál o Černobyle: Po prvom traileri nebudeš vedieť, či sa smiať alebo plakať

BRATISLAVA - Informovali sme ťa o tom iba pred nedávnom, no vyzerá to tak, že Rusi na svojom veľkom seriálovom projekte skutočne zamakali a do sveta už stihli rovno vypustiť aj prvý trailer. Reč je o ich vlastnej verzii udalostí o Černobyle, ktoré v (takmer) neskreslenej podobe prinieslo nedávno HBO vo svojej mimoriadne úspešnej minisérii. Tá trhala rekordy nielen v sledovanosti, ale aj v hodnoteniach užívateľov na internete. No a potom sú tu Rusi.