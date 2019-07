LOS ANGELES - Pred pár dňami Beyoncé predstavila skladbu Spirit, ktorá je súčasťou soundtracku k filmu Leví kráľ s názvom The Lion King: The Gift. Snímka vo svojej novej "live action" podobe mieri aj do slovenských kín, kde sa bude premietať od štvrtka 18. júla. Speváčka teraz uviedla k piesni aj výpravný videoklip plný farieb.