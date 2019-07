LOS ANGELES - Už štvrtý singel zo svojho albumu Head Above Water, ktorý vyšiel vo februári, vypúšťa do sveta speváčka Avril Lavigne. Skladba I Fell in Love with the Devil upozorňuje na toxické vzťahy, od ktorých je potrebné sa očistiť. Speváčka však čelí kritike zo strany náboženských skupín.