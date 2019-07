Overená rada ako stretnete toho pravého

Zdroj: Profimedia

LONDÝN - Pokiaľ ste ešte nestretli lásku svojho života, no stále o tom snívate, skúste to ako očarujúca vojvodkyňa Meghan Markle. Až potom, čo začala robiť jednu vec, našla svojho princa. A v jej prípade to platí doslova.