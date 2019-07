Eva Longoria strávila so svojím vytúženým synčekom Santim jeho prvé narodeniny v raji pre všetky deti aj pre dospelých, v Disneylande

Zdroj: instagram.com/evalongoria/

PARÍŽ - Cestovanie s deťmi je pre celebrity zábava. Výlety či dovolenky so svojimi ratolesťami si vychutnali práve na týchto miestach. Niektoré sa rozhodli nadýchať histórie, iné šli za zábavou a ďalšie pri more či oceán. Takto im to pristalo.