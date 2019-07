BRATISLAVA - Najnovšie EP-čko od Miley Cyrus nesie názov She is Coming. Priprav sa, lebo ona naozaj len prichádza! Speváčka ti ním pripomína, že ani po nahrávke Younger Now (2017) na ňu nemáš zabúdať. Aj dnes má stále čo povedať a jej postavenie v pop-music je obrovské. Detský idol každého malého dievčatka narodeného okolo roku 2000 je stále tu.