NEW YORK - Miley Cyrus síce pred pár rokmi presedlala na imidž slušnej mladej dámy, no ten zjavne nezafungoval. Jej posledný album Younger Now (2017) komerčne prepadol a v posledných mesiacoch všetko nasvedčuje tomu, že ten ďalší bude opäť plný kontroverzie. Svedčí o tom aj videoklip k jej aktuálnemu singlu Mother's Daughter.