NEW YORK - Dnes je to presne 10 rokov od dňa, kedy svet prekvapila správa, že Michael Jackson zomrel. V tom čase pripravoval svoj veľký koncertný comeback, ktorý sa však nekonal. Bol kráľom popu, ktorého na tróne zatiaľ nikto nenahradil. Zároveň sa však po smrti objavujú nové skutočnosti ohľadom sexuálneho zneužívania detí. A to je šedá zóna jeho osobnosti, z ktorej mrazí.