LOS ANGELES - Taylor Swift si už niekoľko rokov drží pozíciu jednej z najúspešnejších popových speváčok. Napriek tomu, že svoju kariéru začínala ako country speváčka, vďaka hitom ako Shake It Off či Blank Space sa tejto škatuľky zbavila a získala si priazeň ľudí z celého sveta. Teraz vydáva singel You Need To Calm Down, ktorý sa dočkal miestami až gýčového vizuálu.