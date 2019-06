EDINBURGH - Spevák John Boyd pochádza zo Škótska, no už 30 rokov žije na Slovensku. Široká verejnosť ho mohla spoznať na jar tohto roka vďaka účinkovaniu v poslednej sérii šou The Voice Česko Slovensko, kde sa prebojoval do tretieho kola. Teraz predstavuje svoju autorskú skladbu venovanú nášmu hlavnému mestu.