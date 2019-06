Americká speváčka Taylor Swift nazvala svoj nový, v poradí siedmy album Lover. Novinka sa dostane na trh 23. augusta. 29-ročná interpretka zo štúdiovky najnovšie predstavila skladbu You Need To Calm Down. Zatiaľ ju zverejnila iba s lyric videom, no 17. júna ponúkne aj videoklip.