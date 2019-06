PRAHA - Po úspešných singloch Lie To Me či Me Gusta sa český spevák Mikolas Josef hlási opäť o slovo. Tentoraz na trh prináša tanečnú pecku s názvom Acapella, ktorá má po prvých dňoch od zverejnenia našliapnuté stať sa jednou z najhranejších piesní minimálne v Česku a na Slovensku.