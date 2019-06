LOS ANGELES - Kto by ho nepoznal? Herec Dwayne Johnson, známy pod prezývkou The Rock, patrí k miláčikom žien aj mužov. U toho nežného pohlavia najmä pre jeho krásu, charizmu a svalnaté telo. U mužov je obľúbený pre jeho role akčných hrdinov a športovú kariéru. Vedeli ste však, že v mladosti mal "pletky" so zákonom?