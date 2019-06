WASHINGTON - Je známych viacero súdnych sporov, v ktorých si hviezdy pošramotili dobrú povesť a museli zaplatiť milióny za nepriznané spoluautorstvo alebo skôr ukradnutú skladbu. Katy Perry sa pri tvorbe svojej novinky Never Really Over výrazne inšpirovala pesničkou Love You Like That nórskej speváčky Dagny. Spoluautorstvo však speváčke priznala.