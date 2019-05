NEW YORK - O „hrdzavých“ dievčatách sa hovorí, že kto ešte nemal ryšavku nevie, čo je to láska. Ktovie, či je to pravda. Na druhej strane ale rozhodne vieme, že ak sa niekde objaví ryšavé dievča, strhne na seba všetku pozornosť, pretože nájsť prirodzene ryšavé a nefarbené vlasy nie je také bežné.