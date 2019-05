BRATISLAVA - Televízny projekt taký veľký, že konkurovať mu nemohlo, nemôže a pravdepodobne ani dlho nebude vôbec nič. Seriál Game of Thrones sa pred pár hodinami definitívne rozlúčil so svojimi divákmi finálnou epizódou, ktorá ich rozdelí na dva tábory. Jedni budú spokojní, ostatní budú nadávať. Do ktorej sa radíte vy?