TEL AVIV - Eurovízia prináša každoročne pop v rôznych odtieňoch, no často pokrivkáva práve hudobná nápaditosť a interpreti vsádzajú na prvoplánové nápady a prehnané emócie. Ak by sa mala hodnotiť originalita a "wow efekt", tak by z tohtoročných finalistov nikto nemohol vyfúknuť ocenenie Islandu. Zvíťazil však Holanďan Duncan Laurence, ktorý ponúkol vkusnú popovú baladu.