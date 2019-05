Ilustračné foto

LOS ANGELES - Americký herec Chadwick Boseman si pravdepodobne zahrá prvého afrického samuraja Jasukeho, ktorý žil v 16. storočí v Japonsku. Jasuke zrejme pochádzal z Mozambiku a do Japonska ho priviezli ako otroka pre jezuitských misionárov. Príchod pravdepodobne prvého černocha do krajiny upútal pozornosť vojvodcu Odu Nobunagu, ktorý ho neskôr prijal k sebe do služby.