Viete, komu patria tieto štíhle boky? Vyzerá to, že naozaj chudne a nie je to len optický klam v podobe retuše

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Najvplyvnejšia reality star a celebrita Kim Kardashian sa vrhla do cvičenia. Neprichádza o svoje krivky, no napriek tomu to vyzerá, akoby sme sa pozerali na fotografie pár rokov dozadu. Ako to robí?