PRAHA - Je nezameniteľným zjavom na českej a slovenskej hudobnej scéne. Má 32 rokov, tri deti a žije v usporiadanom manželstve, no je aj rebelom, ktorý si nadovšetko váži pravdu. A to až tak, že bojkotuje aktivity českého premiéra Babiša (obvineného z dotačného podvodu), jeho koncernov a médií, i keď je to veľmi ťažké. S manželkou sa tiež rozhodli chrániť planétu a nelietať lietadlom.