Bridget Jonesová oslavuje 50-ku: Opustiť Hollywood jej prospelo... Robilo sa mi zle!

BRATISLAVA - Americkú herečku Renée Zellwegerovú najviac preslávila úloha trochu bláznivej Bridget Jonesovej z filmovej trilógie, ktorej posledné časť prišla do kín pred tromi rokmi. Rodená modrooká blonďavá Texasanka, ktorá 25. apríla oslávi päťdesiatku, zaujala publikum i kritikov aj výkonmi v snímkach Jerry Maguire, Chicago alebo Návrat do Cold Mountain, ktorý jej vyniesol Oscara. Pred pár rokmi dokázala hollywoodsky kolotoč na dlhší čas opustiť - a veľmi si to užila.