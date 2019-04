LONDÝN - Duo The Chemical Brothers patrí spolu s The Prodigy a Orbital do britskej hudobnej rodiny, ktorej sa pred tridsiatimi rokmi podarilo okolo elektronickej hudby vybudovať hotovú mytológiu, pričom sa zdá, že jej limit je stále v nedohľadne. Ed Simons a Tom Rowlands po štyroch rokoch vydali rozmanitý album No Geography plný správne vyzretých bangrov zo "starej školy".