Dcéra Toma Cruisa a Katie Holmes pomaly dospieva aj v takúto rozkošnú mladú 12-ročnú dámu

Zdroj: Profimedia

NEW YORK - Z dcérky herečky Katie Holmes a herca Toma Cruisa, Suri, je dnes už veľká slečna, ktorá krásu zdedila po svojej mame. S ňou aj so svojím nevlastným otcom si vraj skvele rozumie, rovnako ako aj so svojimi nevlastnými sestrami. Tak sa zdá, že sa z nich stáva jedna veľká šťastná rodina.