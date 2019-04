LONDÝN - Dizajnérske oblečenie, lety na súkromnom lietadle a očarujúce párty. To všetko za cenu aplikácií na úpravu fotografií. Byron Denton, londýnsky vlogger, začal postovať fotografie na Instagram koncom januára a tváril sa, že žije životom boháča. Malo to ale jeden rozdiel. On tak šialene bohatý naozaj nie je.