Dvojica sa nevie bábätka dočkať

Zdroj: SITA

LONDÝN - Narodiť sa do kráľovskej rodiny je veľká vec. A je jasné, že váš život to ovplyvní po všetkých stránkach. Nakoľko si je toho budúca mama Meghan Markle vedomá, chce dopriať svojmu drobcovi len to najlepšie, od útleho detstva.