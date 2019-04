Kultové, no kompletne vymyslené: VIDEO Takto herci improvizovali v legendárnych scénach!

Niektoré herecké výkony ostanú navždy nezabudnuteľné. Nebolo by to tak, keby svet nepoznal skvelých hercov, ktorí sa objavili v hlavných úlohách legendárnych snímok. Nie je tajomstvom, že herci síce scenár poznajú, no často sa nechajú strhnúť atmosférou. Neboja sa ani improvizovať. Práve to pridáva filmom autentickosť. Aj v týchto snímkach sa herci vžili do svojich postáv a časti niektorých legendárnych scén boli improvizované.