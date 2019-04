Poznáte easter eggy? V známych filmoch sa objavujú často, toto sú tie najslávnejšie

LOS ANGELES - Easter eggy vám možno na prvé počutie vôbec nič nehovoria, no určite ste sa s nimi vo filmoch už chtiac-nechtiac stretli. Ide o skrytý symbol, scénu či postavu vo filme, ktorá je určená len pre vycibrené oko pozorného diváka. Ich počiatky sa datujú do roku 1975, konkrétne do filmu The Rocky Horror Picture Show, kedy malo osadenstvo hľadať skryté easter eggy. Väčšinu z nich sa však vtedy nepodarilo nájsť. V priebehu rokov sa toho veľa zmenilo a my tu pre vás máme tie najslávnejšie. Zachytili ste všetky?