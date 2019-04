NEW YORK - Najväčšiu slávu má už americká R&B speváčka Ciara zrejme nadobro za sebou. To však neznamená, že by na hudbu zanevrela. Práve naopak. Minulý týždeň oznámila vydanie nového albumu Beauty Marks a zverejnila singel Thinkin Bout You, ktorý sa dočkal poriadne uleteného videoklipu. Pri pohľade na nahú speváčku len ťažko veriť tomu, že ide o ženu po dvoch pôrodoch.