Alf... Obľúbený sitcom nášho detstva: Životy hviezdnych hercov, VIDEO takto teraz vyzerajú!

BRATISLAVA - Americký sitcom Alf sa určite vryl do pamäte každého diváka. Ako by aj nie, keďže sme na ňom vyrastali a tešili sa, aké patálie bláznivý mimozemšťan vyvedie, či ho susedia niekedy odhalia alebo kedy sa vráti domov na planétu Melmac. Je to už 29 rokov, čo sa nakrútila posledná časť tohto komediálneho rodinného seriálu. Viete, kto z hercov prekonal nádor, nastúpil do amerického námorníctva alebo pomáha znevýhodneným rodinám?