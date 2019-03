BRATISLAVA - Hovorí ti niečo fenomén cosplay? Pomenovanie pochádza z anglických slov costupe play, čo z veľkej časti všetko vysvetľuje. Ľudia sa tak pri príležitostiach rôznych akcií, či fotení obliekajú do kostýmov z anime, mangy alebo hier. No nejde iba o samotný kostým, ale tiež vcítenie sa do danej osoby.