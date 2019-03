SUPERrýchly krach manželstva Nicolasa Cagea: Žiadosť o anuláciu len 4 dni po svadbe!

Cage a Koike svoj vzťah s verejnosťou príliš nezdieľali. V apríli 2018 ich však spolu videli na dovolenke v Portoriku a znova v máji na večeri v Los Angeles. Pred manželstvom s Koike bol Cage trikrát ženatý. V rokoch 1995 - 2001 bol manželom herečky Patricie Arquette.

V auguste 2002 sa oženil hudobníčkou Lisou Marie Presley, no už v novembri požiadal o rozvod, ktorý dokončili v roku 2004. Hercovou treťou manželkou bola Alice Kim, s ktorou sa zosobášil v roku 2004 a o rok neskôr privítali na svete syna Kal-Ela. Dvojica sa rozviedla v roku 2016. Cage má ešte jedného syna, Westona zo vzťahu s modelkou Christinou Fulton. Aj Koike bola už v minulosti vydatá.

Nicolas Cage, vlastným menom Nicolas Kim Coppola, debutoval v televíznom filme Best of Times (1981). V roku 1996 dostal Oscara za stvárnenie alkoholika túžiaceho po smrti v dráme Zanechať Las Vegas (1995). Druhú nomináciu na toto ocenenie získal za výkon v snímke Adaptácia (2002).

Zahral si tiež vo filmoch ako Con Air (1997), Tvár toho druhého (1997), Mesto anjelov (1998), 60 sekúnd (2000), Mandolína kapitána Corelliho (2001), Kód Navajo (2002), Honba za pokladom Templárov (2004), Obchodník so smrťou (2005), Honba za pokladom: Kniha tajomstiev (2007), Kick-Ass (2010), Ghost Rider 2 (2011), Zamrznutá zem (2013), Proroctvo smrti (2015), Snowden (2016), Prekliaty kšeft (2016), Army of One (2016), Vengeance: A Love Story (2017), Mamka a ocko (2017), Darkyňa smrti (2017), Za zrkadlom (2018) či Mandy - Kult pomsty (2018). Ako režisér debutoval v roku 2002 kriminálnou drámou Sonny.