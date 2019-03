Bizarnú rodinku Addamsovcov sme milovali: Osudy seriálových hercov... FOTO Starček Gomez

BRATISLAVA - Hororový komediálny seriál, ktorý sa zapísal do mysli každého, kto videl čo i len jednu časť. Reč je o obľúbenej rodine Addamsovcov, ktorá rozhodne nepatrila medzi typické a tradičné rodiny. Svojim morbídnym životom a humorom zaujali každého diváka, preto obľúbiť si ich nebolo vôbec ťažké, a to v rokoch premiéry ako aj v súčasnej dobe. Aké boli postavy v seriáli, to vie (takmer) každý. Aký bol ale osud hlavných postáv v skutočnosti?