LOS ANGELES - Kým kedysi vládli komiksovým svetom predovšetkým mužskí superhrdinovia, dnes sa čoraz viac do popredia dostávajú krásne, no nebezpečné hrdinky. A zaslúžene, veď stáť proti nim by sme určite nechceli. Tieto ženy vás uchvátia nielen vzhľadom, ale predovšetkým svojimi neobyčajnými schopnosťami.