PARÍŽ - Francúzska filmová herečka Juliette Binoche hrala v mnohých oceňovaných filmoch ako The Unbearable Lightness of Being (Neznesiteľná ľahkosť bytia, 1988), Fatale (Posadnutosť, 1992) či Chocolat (Čokoláda, 2000). Do medzinárodného povedomia sa dostala hlavne vďaka úlohe ošetrovateľky vo filme The English Patient (Anglický pacient, 1996).