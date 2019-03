LONDÝN - Britská hviezda Rita Ora patrí v posledných rokoch medzi najúspešnejšie popové speváčky. Nielenže sa teší z úspechu svojich singlov a albumu na všetkých kontinentoch, ale dostáva aj množstvo ponúk od módnych značiek a filmových tvorcov. Z nahrávky Phoenix teraz vyťahuje ďalšie singlové eso v podobe balady Only Want You.