BRATISLAVA - Írska rocková kapela The Cranberries predstavila videoklip ku skladbe All Over Now. O vznik animovanej novinky sa postaral Daniel Britt. Animátor v ňom obrazne predstavil cestu ženy hľadajúcej útočisko pred násilným vzťahom, o ktorom spieva už zosnulá speváčka Dolores O'Riordan.