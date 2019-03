BRATISLAVA - Ľudia neustále robia obete, a to z mnohých dôvodov. A herci nie sú žiadnou výnimkou. Obetujú sa pre mnohé veci v živote ako každý iný. No keď urobia tieto obety pre svoje "remeslo" a herecké úlohy, diváci aj kritici si to naozaj všimnú. Viete, ktorí herci zašli tak ďaleko, než by ktokoľvek očakával, len aby podali dokonalý výkon?