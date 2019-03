BRATISLAVA - #Nezáleží na tom, či človek pracuje ako pokladník, poslanec alebo je hollywoodskou celebritou. Jedno majú všetci ľudia spoločné – túžbu po láske a milovaní. Nájsť spriaznenú dušu nie je vždy jednoduché, no keď sa to podarí, stojí to rozhodne za to. Vzťahy zažívajú aj herci a speváci, pričom niektorí z nich vytvorili také dvojice, ktoré sa stali synonymom dokonalosti.