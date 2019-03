BRATISLAVA - Do slovenských kín príde 14. marca očakávaná česko-slovenská dráma Sklenená izba režiséra Juliusa Ševčíka inšpirovaná príbehom výnimočnej Vily Tugendhat. Ševčík snímku nakrútil podľa rovnomenného bestselleru britského spisovateľa Simona Mawera z roku 2009, ktorý do dnešného dňa preložili do desiatok jazykov a vyslúžil si i nomináciu na prestížnu literárnu Man Booker Prize.