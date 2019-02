LONDÝN - Vo veku 64 rokov zomrel Mark Hollis, spevák, skladateľ a textár už neexistujúcej britskej skupiny Talk Talk, ktorú preslávili hity ako It's My Life, Such a Shame alebo Life's What You Make It. Oznámil to v pondelok na Facebooku niekdajší basový gitarista kapely Paul Webb.