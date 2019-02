LONDÝN - Britská popová scéna je v posledných rokoch mimoriadne plodná. Ak máte radi speváčky ako Dua Lipa alebo Rita Ora, mohla by vás zaujať aj vychádzajúca hviezda Mabel. Aktuálne je nominovaná na cenu Objav roka v rámci prestížnych hudobných cien BRIT Awards, no ak by ju aj nezískala, vďaka chytľavému singlu Don't Call Me Up ju zrejme čaká prelomový rok.