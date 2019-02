BRATISLAVA - Meno gréckeho režiséra Yorgosa Lanthimosa ti pravdepodobne nebude hovoriť absolútne nič. V priebehu posledných rokov posunul náročným divákom také projekty, akými je cenami ovešaný The Lobster s Colinom Farrellom či The Killing of a Sacred Deer. Celosvetovo sa však stal známym iba nedávno.