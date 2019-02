LOS ANGELES - Hviezda Ariany Grande v posledných mesiacoch raketovo stúpa. Momentálne najúspešnejšia popová speváčka minulý piatok vydala svoj nový album Thank U, Next a v ten istý deň ponúkla aj videoklip k tretiemu singlu s provokatívnym názvom Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.