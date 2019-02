Režisér kinohitu Bohemian Rhapsody skončil: Zrušili mu nomináciu na BAFTA... Kvôli sexuálnemu násiliu!

"Vo svetle nedávnych veľmi vážnych obvinení BAFTA informovala Bryana Singera, že s okamžitou platnosťou suspendovala jeho nomináciu za Bohemian Rhapsody," uvádza sa vo vyhlásení akadémie s tým, že BAFTA považuje správanie, z ktorého režiséra obviňujú, za neprijateľné a nekompatibilné s jej hodnotami.

Keďže sú zároveň informovaní, že Singer obvinenia odmieta, suspendácia bude platiť, kým sa prípad nevyrieši a ďalej sa k tomu nebudú vyjadrovať. "BAFTA je presvedčená, že každý má právo na naplňujúcu kariéru v bezpečnom, profesionálnom pracovnom prostredí a naďalej bude spolupracovať s filmovým, herným a televíznym priemyslom na tom, aby sme to dosiahli," uviedla tiež akadémia.

BAFTA zároveň upozorňuje, že uvedené rozhodnutie sa týka len Singera a Bohemian Rhapsody je naďalej nominovaná v kategórii Najlepší britský film a rovnako ponechávajú aj nominácie ďalších jednotlivcov za prácu na tejto snímke. Film má celkovo v hre sedem nominácií. Galavečer 72. ročníka udeľovania filmových cien BAFTA sa bude konať v nedeľu 10. februára v londýnskej Royal Albert Hall. Americký magazín The Atlantic v januári po 12-mesačnom vyšetrovaní publikoval článok, v ktorom Singera zo sexuálneho násilia, vrátane sexuálneho styku s maloletým, obvinili štyria muži. Filmár všetko "kategoricky" odmietol.

Singer bol pôvodne režisérom životopisného filmu o skupine Queen, no 20th Century Fox ho v decembri 2017 vyhodili po tom, ako sa po Dni vďakyvzdania načas nevrátil na pľac. Snímku následne dokončil Dexter Fletcher, no na základe rozhodnutia asociácie režisérov Directors Guild of America je ako jediný režisér naďalej uvádzaný Singer, zatiaľ čo Fletcher je výkonným producentom.