Známa blondínka sa zbavila všetkej umeliny: Takmer ju to zabilo!

Yolanda Hadid

Zdroj: Instagram

LOS ANGELES - Užíva si to! Yolanda Hadid oslávila pred pár dňami 55. narodeniny. Pri tej príležitosti sa s fanúšikmi podelila o fotky v spodnej bielizni a bikinách. Neurobila to však pre to, aby ju obdivovali, ale kvôli tomu, aby vyzdvihla prirodzenosť.