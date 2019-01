LOS ANGELES - V hollywoodskom klube Whiskey A GoGo sa vyprofilovalo hneď niekoľko epoch rocku. Tamojšie pódium totiž v minulosti nasiaklo potom Jimiho Hendrixa, Janis Joplin a členov kapiel ako Guns N' Roses, The Doors, Aerosmith, The Police, Ramones, Oasis alebo System Of a Down. Na túto exkluzívnu súpisku sa 31. januára pridá aj české trio Doctor Victor.