NEW YORK - Americká herečka Sarah Michelle Gellar sa predstaví v seriáli Sometimes I Lie. Štyridsaťjedenročná rodáčka z New Yorku bude tiež výkonnou producentkou novinky, s čím jej pomôžu Ellen DeGeneres a Jeff Kleeman. Seriál bude adaptáciou knihy s rovnakým názvom od Alice Feeney z roku 2017. Scenár má na starosti Robin Swicord.