NEW YORK - Jeden z organizátorov podujatia Woodstock z roku 1969 Michael Lang potvrdil konanie festivalu, ktorý sa uskutoční na počesť 50. výročia legendárnej hudobnej slávnosti. Pre americký magazín Rolling Stone uviedol, že festival sa bude konať 16. až 18. augusta v obci Watkins Glen v štáte New York. Vstupenky sa dostanú do predaja vo februári.