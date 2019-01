Fenomén menom Martin Garrix: Za úspechom stoja roky driny, tvoriť začal už ako osemročný

Zdroj: hashtag

LOS ANGELES - #Martin Garrix je na svetovej scéne elektronickej hudby známy nejeden piatok a to aj napriek jeho nízkemu veku. Okrem hitov, ktoré pravidelne servíruje a headlinovania festivalov jeho fanúšikovia nadšene sledujú prípravy na rôzne shows, keďže sa so zábermi zo zákulisia Garrix rád delí. Ľudia sa tak dozvedia, koľko námahy (ale aj zábavy) stojí napríklad za realizáciou jedného setu. Aj to z neho robí jedného z najzaujímavejších mien súčasnej elektronickej hudby.